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محاولات لإنقاذ مباراة الزمالك وحرس الحدود من عدم البث فضائيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:09 م
محاولات لإنقاذ مباراة الزمالك وحرس الحدود من عدم البث فضائيا
الزمالك وحرس الحدود
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هاني عصام
 
تبذل شركة بريزينتيشن راعي اتحاد الكرة محاولات قوية في الساعات الجارية لحل أزمة إذاعة مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها غدًا الإثنين ببطولة الدوري بعد إعلان الأبيض إذاعة اللقاء بشكل حصري على قناة الحدث اليوم.

وأجرى محمد كامل رئيس الشركة الراعية اتصالات مع مسئولي الزمالك للاتفاق على جلسة بينهما اليوم وحل الأزمة القائمة وتوقيع عقود جديدة بقيمة مالية مختلفة عن العقد السابق إلى جانب تقسيط المستحقات القديمة.

ويحاول مسئولو الشركة الراعية الوصول إلى إتفاق مع إدارة الزمالك على كل الأمور الجدلية بينهما لمنع تكرار أزمة بث المباريات التي يكون الزمالك صاحب الملعب فيها.

ويتمسك مسئولو الشركة الراعية بالبقاء في رعايتهم مع الزمالك وعدم التراجع عن الاتفاقات مع القلعة البيضاء.

المزيد عن: الزمالك وحرس الحدود الزمالك الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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