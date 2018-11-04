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"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:50 م
الداخلية: مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
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أكدت وزارة الداخلية، أنه تم عقب وقوع حادث دير الأنبا صوئيل تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه فيها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية والتي يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

 

وأضافت "الداخلية"، في بيان، اليوم الأحد، أن معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث المشار إليه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني.

 

وتابعت، أنه تم مداهمة المنطقة المشار إليها وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل عدد 19 من العناصر الإرهابية (جارٍ تحديدهم)، كما عثر بحوزتهم على (عدد 4 بنادق آلية عيار 7,62×39مم ، عدد 2 بندقية آلية FN عيار 7,62×51مم ، عدد 3 بنادق خرطوش ، عدد 4 طبنجات عيار 9 مم، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية).

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

 

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف الكائن بجبل القلمون دائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا لموطنهم بمحافظة سوهاج بتاريخ 2/11/2018م .

"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
"الداخلية": مقتل 19 إرهابيا من منفذي حادث دير الأنبا صموئيل (صور)
المزيد عن: مقتل دير الأنبا صموئيل المنيا الداخلية الأمن الوطني إرهاب
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