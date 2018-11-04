السيسي يشارك في جلسة "أجندة 2063 إفريقيا التي نريدها"
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:59 مهدى عبدالرازق
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قاعة مؤتمرات منتدى شباب العالم للمشاركة في جلسة "أجندة 2063" أفريقيا التي نريدها".
وانطلق مساء أمس، منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
وانطلق مساء أمس، منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفد رسمي، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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