"الشباب" تفتح باب الحجز لرحلات الأقصر وأسوان لـ 16 نوفمبر

اضغط هنـــا أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الحجز لرحلات الأقصر واسوان وذلك لرحلة 16 نوفمبر الجارى، من خلال التسجيل على الموقع الإليكتروني:





ثم التوجه الى مديرية الشباب والرياضة التابعة لمحل اقامتك لدفع قيمة الاشتراك (600 جنيه للفرد) ولمعرفة رقم العربة ورقم المقعد الخاص بك في القطار، وذلك يومياً ماعدا الجمعة والسبت من 9 ص الى 1 ظ مع احضار صورة الرقم القومي.





ويشترط للاشتراك بالرحلة أن يكون السن من: 18 الى 35 سنة، مع العلم بانه ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال، وعدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال العاميين الماضيين وفي حالة ثبوت تكرار مشاركة الشباب يتم حرمانه من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك.





وستكون رحلة الذهاب من محطة مصر بالقاهرة يوم الجمعة الساعة 8 مساء والتحرك للعودة يوم الخميس مساء ووصول القاهرة صباح يوم الجمعة مدة الرحلة (5) ليالي بخلاف يومي الذهاب والعودة، واى مخالفة لشروط الاشتراك تعني الترحيل الفوري من الرحلة على نفقة الجهة المستفيدة، وسيتم نزول الفتيات أولاً بالأقصر ونزول الشباب بأسوان ولا يسمح بتبديل شباب بدل الفتيات أو العكس، وستكون الإقامة بالمدن الشبابية بالأقصر واسوان.



