إعلاميون حالفهم الحظ لتقديم منتدى شباب العالم بمدينة السلام

فاعليات منتدى شباب العالم، التي ينتظرها الشباب وخاصة الإعلاميين منهم، انطلقت أمس السبت، فعاليات المؤتمر في دورته الثانية والتي تُقام على أرض مدينة السلام بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.









حالف الحظ بعض الإعلاميين الذين قدموا ذلك المؤتمر، أمام وفود من جميع شعوب العالم، وبحضور رؤساء الدول العربية، والذي خرجت فكرة تنظيمه بعد 6 مؤتمرات للشباب دورية برعاية رئيس الجمهورية.









ويُعد المنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكرين حول العالم، فضلًا عن أنه فرصة لتتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم، ويستهدف مناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والإبداع والتنمية.









إيمان الحصري

قامت بافتتاح مؤتمر الشباب في دورته لأولى بمدينة شرم الشيخ، بعد إثبات قدراتها وكفاءتها العالية في تقديم الندوات والمؤتمرات، بدأت عملها بقناة "النيل للأخبار" كمراسلة في عام 2002، بعد تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتحقت بفضائية "صدي البلد" عام 2012، ثم إلى فضائية "المحور"، لتقف في مرحلة انطلاق شاشات "دي ام سي"، والتي مازالت متواجدة معهم لتقديم برنامج مساء "دي أم سي".









مروج إبراهيم

كانت تعمل مُخرجة في قناة النيل للمنوعات بالتلفزيون المصري، لتلتحق بقناة ANB اللبنانية عام 2013 لتقديم برنامج "الجمهورية الثالثة"، لتعود مرة أخرى إلى قناة "LTC"، لتقديم برنامج كلمة الشعب عام 2015، لتنهي عقدها معهم بعد حدوث بعض الأزمات، ولكن عادت بتقديم برنامج فضائي عام 2016 بفضائية "إكسترا نيوز"، ويحالفها الحظ لتقديم نهاية فعالية مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ 2016، وافتتاح الآخر في عام 2018.









رامي راضوان

حصل على بكالوريوس إعلام، والتحق بالتدريب بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، ليلتحق بالعمل كمراسل في قناة "أو تي في" وقدم فقرة عن الأفلام القصيرة بعنوان "أكتشف مصر"، ليلتحق الآن بتقديم برنامج على شاشة "دي إم سي"، تحت عنوان "8 الصبح"، وشارك أيضًا في تقديم مؤتمر فعاليات الشباب.









خلود زهران

حظيت بتقديم مؤتمر الشباب في دورته الأولى وإدارة الحوار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقت تعليمها في المرحلة الأولي بدولة الكويت، ثم عادت إلى مصر لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي، وتخرجت في كلية الإعلام، بدأت مشوارها ببرنامج "عز الشباب" على شاشة قناة روتانا مصرية، واستمرت فيه لمدة 3 سنوات، التحقت بقناة إكسترا نيوز في الثالثة والعشرين من عمرها، وأصبحت إحدى مقدمات برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، وحاليًا تقدم برنامج التوك شو كل يوم المذاع عبر فضائية "ON E".









آية عبد الرحمن

أول ظهور لها كان على فضائية "إكسترا نيوز"، لتقديم فقرة إخبارية بصوت مميز للغاية، بالإضافة إلى ارتدائها الحجاب الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين، ثم تقدمت إلى التعاقد مع قناة النهار، وحالفها الحظ وتم اختيارها من بين العديد من المتقدمين، وحالفها الحظ لتقديم بعض جلسات منتدى شباب العالم في عام 2017.









دنيا يحيي

حالفها الحظ لتكون ضمن الإعلاميين الذي وقع عليهم الاختيار لتقديم فعاليات المؤتمر الوطني الرابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسكندرية، والذي حضره أكثر من 1300 شابًا وشابة من مختلف المحافظات، عملت في كثير من القنوات الفضائية والإذاعية، بداية من قناة المحور، وانتهاءً بشاشة "دي إم سي".



