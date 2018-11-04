السيسي: مصر حرصت على خلق سلام اجتماعي داخلي رغم حربنا ضد التطرف

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجربة وقناعات القيادات السياسية تسهم في اتخاذ قرار السلام، أو الدخول في صراع.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" ضمن منتدى شباب العالم، اليوم، إلى أن بناء السلام الاجتماعي داخل الوطن الواحد يجنب الدولة الدخول في صراعات أخرى.

ولفت، إلى أن مصر حاولت بقدر الإمكان بناء السلام الاجتماعي رغم الحرب التي تخوضها ضد التطرف.

وانطلق مساء أمس منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدًا رسميًا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.