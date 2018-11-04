أبرزها "روسيا ترصد طائرة تجسس أمريكية على حدود كالينيجراد" .. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛"الأرصاد" تحذر من "ظاهرة خطيرة" تضرب مصر خلال ساعات.

محكمة بحرينية تقضي بالسجن المؤبد على 3 متهمين بالتخابر مع قطر

أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، الأحد، حكمها في قضية التخابر مع قطر بغرض ارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بمصالحها القومية، والتوصل إلى معلومات حساسة تمس أمن وسلامة البلاد.

وصرح المستشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة قضت بقبول طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، وبإجماع الآراء بإلغاء ذلك الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين الثلاثة في تلك القضية وبمعاقبة كل منهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة في تلك القضية لما ثبت في حقهم من التخابر مع مسؤولين في الحكومة القطرية بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها البحرين عام 2011 وما صاحبها من استشراء الجرائم وأعمال العنف والتخريب، وذلك بغية إفقاد السلطات سيطرتها على الأوضاع ومن ثم إسقاط النظام الدستوري في البلاد.

وفي ضوء ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة قاطعة من بينها الاتصالات الهاتفية التي تم رصدها بين المتهمين والمسؤولين القطريين، فقد تورط المتهمون في إفشاء معلومات حساسة للحكومة القطرية تتعلق بأمن الدولة من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد، فضلا عن ثبوت تقاضيهم مبالغ مالية من الحكومة القطرية في مقابل ذلك.

روسيا ترصد طائرة تجسس أمريكية على حدود منطقة كالينيجراد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها رصدت طائرة الاستطلاع الأمريكية RC-135V في المجال الجوي بالقرب من منطقة كالينيجراد.

وبحسب موقع PlaneRadar لمراقبة الطيران، "حلقت الطائرة رقم 64-14846 من القاعدة الجوية ميلدنهال في بريطاينا. ودخلت المجال الجوي البولندي خلال الرحلة".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تم رصد 17 طائرة تجسس وطائرة بدون طيار أمريكية ودول حلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية منذ بداية الأسبوع. ونتيجة لذلك اضطرت مقاتلات القوات الجوية الروسية التحليق 4 مرات من أجل اعتراض الأهداف.

وحلقت الطائرة RC-135V الأسبوع الماضي من جهة البحر الأسود قبالة ساحل أبخازيا وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم، وتسمح قدرات رادار الطائرات بجمع معلومات حول موقع وأنشطة أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وكانت طائرة الاستطلاع دون طيار RQ-4B Global Hawk، التي كانت في سماء ليتوانيا، تقوم بدوريات على طول الحدود الروسية لمدة 11 ساعة في 26 تشرين الأول / أكتوبر.

"الأرصاد" تحذر من "ظاهرة خطيرة" تضرب مصر خلال ساعات

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن الساعات المقبلة ستكون الأجواء مستقرة للغاية خاصة على محافظات الوجه البحري والقاهرة، ولكن من المتوقع أن تسقط أمطار غزيرة ربما تصل لحد السيول، وذلك على محافظات جنوب الصعيد وعلى الأخص أسوان والأقصر، وذلك بالإضافة إلى مدن البحر الأحمر، وكذلك سلاسل الجبال هناك ومدن حلايب وشلاتين.

وأوضح الدكتور عبد العال في تصريحاته، بأنه من الضروري بالنسبة لقائدي السيارات والمواطنين توخي الحذر في الساعات المقبلة، وذلك بسبب وجود إحتمالية كبيرة لظهور الشبورة المائية بشكل مكثف، خاصة مع ساعات الصباح الباكر، وهو الأمر الذي قد يٌعيق الروية الأفقية، وعلى الأخص في الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ودعا إلى إلتزام قائدي المركبات بتعليمات المرور، وتقليل السرعة إلى الحد المسموح به، وذلك لتجنب وقوع أي مشاكل أو حوادث على الطرق بسبب الشبورة المائية.

صرف مكافأة 6 أشهر للعاملين بهذه الجهة بحد أدنى 1800 جنيه

قررت هيئة البريد، منح جميع العاملين في الهيئة مكافآة 6 أشهر من الراتب الأساسي، وذلك بحد أدنى 1800 جنيه، وبدون حد أقصى، على أن يتم صرف هذه الحوافز خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت التقارير الرسمية، بأن عملية صرف هذه المكافآت والحوافز سوف تتم على عدة مراحل ودفعات، مشيرة إلى كون المكافأة تحفيزية للعاملين بمناسبة انتهاء الحساب الختامي للعام المالي “2017 – 2018”.

ويبدأ صرف الحوافز الجديدة من صباح السبت المقبل وحتى نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقديم، وهذا بالنسبة لجميع العاملين بدون استثناء.