برلمانية: منتدى العالم يعكس وحدة النسيج المصري وإيمان الدولة بدور الشباب

أكدت سماح سعد، عضوة مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته للنصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمفهوم مصري، يبعث برسالة للعالم أن مصر هي الرائدة في نشر المحبة والسلام، مشيرة إلى أن المنتدى يعكس وحدة النسيج المصري وإيمان الدولة بدور الشباب في نشر الوعي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأحد، أن المنتدى يعد ثمار جهد كبير مبذول من قبل الرئاسة والوزراء المعنيين، متابعة أن التوصيات التي تخرج من مؤتمرات الشباب تنفذ على أرض الواقع، وأبرز دليل هو وجود توصية من منتدى شباب العالم السابق أن يتم عمل أكاديمية لتأهيل وتدريب الشباب وهذا تم بالفعل مما يعكس أهمية هذه المنتديات.

