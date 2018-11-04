المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات "درع العرب- 1" بقاعدة محمد نجيب

أعلن المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، انطلاق فعاليات التدريب المشترك (درع العرب- 1) والذي يستمر تنفيذه حتى 16 نوفمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وميادين التدريب القتالي، بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط.





وبحسب بيان للمتحدث على صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكل من، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.





وتم عقد مؤتمر تنسيق بين قادة قوات الدول المشاركة لنقل وتبادل الخبرات التدريبية، وألقى مساعد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن تدريب "درع العرب 1" يعد واحدا من أرقى التدريبات التى ستتم على مستوى الوطن العربي، وذلك لاستخدام كل ما هو حديث وجديد من الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة والتي تؤدي إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات المشاركة، مشيراً إلى أن تدريب "درع العرب 1" يعتبر أول تدريب عربي مشترك خالص يجري على أرض مصر.





وتتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب، كذلك عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة، ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب ، بالإضافة إلى التخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوى ، وتبادل الخبرات المكتسبة فى مجال أعمال القتال.





ويعد تدريب "درع العرب -1" من أهم التدريبات التى تؤدى الى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وتطوير العمل العربى المشترك فى ظل التحديات الحالية بالمنطقة.