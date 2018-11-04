وفاة رايموند تشو مكتشف بروس لي وعراب السينما في هونغ كونغ

توفي رايموند تشو، قطب الانتاج السينمائي في هونغ كونغ ومكتشف نجم أفلام الفنون القتالية الشهير بروس لي، عن عمر 91 عاما.

وكان أول فيلم جمع تشو ولي في عام 1971 هو "الرأس الكبير" وقد حقق رقما قياسيا في إيرادات شباك التذاكر.

وقد حقق تشو أيضا نجاحا في الثمانينيات مع مجموعة أفلام قدمت نجم فنون قتالية آخر هو جاكي شان.

ويعرف تشو بـ "عراب" السينما في هونغ كونغ، وقد انتج أكثر من 600 فيلم قبل تقاعده في عام 2007.

وتوالت كلمات الرثاء والتأبين لتشو، من بينها كلمة لابنة بروس لي شانون التي شكرت تشو لأنه "منح والدي فرصة" انطلاقه.







