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"مكافحة المخدرات" يكشف حجم نسبة مدمني الترمادول من الإناث

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
مكافحة المخدرات يكشف حجم نسبة مدمني الترمادول من الإناث
مخدر
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نعيم يوسف
 
قال إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة المخدرات، إن هناك "معدلات خطيرة وأرقام مرعبة" لإدمان عقار الترامادول، تم رصدها من خلال تلقي المكالمات على الخط الساخن.

وأضاف "عسكر"، في لقاء مع "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أن 28% من المدمنين في مصر هم مدمني "ترامادول"، بيهم 6% من الإناث، وحوالي 93% من الذكور.

وأشار إلى أن "الترامادول" هو الإدمان رقم واحد، يأتي بعده الحشيش، ثم الهيروين، ثم الاستروكس والفودو.
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