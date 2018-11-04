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الغيطي: الإخوان وتركيا وراء حادث المنيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:07 ص
الغيطي: الإخوان وتركيا وراء حادث المنيا
الإعلامي محمد الغيطي
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نعيم يوسف
 
اتهم الإعلامي محمد الغيطي، تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالوقوف وراء حادث المنيا الإرهابي، الذي وقع يوم الجمعة الماضي.

وأكد "الغيطي"، في برنامجه على قناة LTC الفضائية، أن هناك تحرك على أعلى مستوى لمطاردة المتورطين في تنفيذ هذه الجريمة في الصحراء، وخلال أيام سيتم الاعلان عن القبض على مرتكبيها.

وتابع، أن هؤلاء لا علاقة له بالدين ولا الشرع ولا الإنسانية، ولكنهم مجموعة من المرتزقة الذين يعملون مع أجهزة مخابرات دولية.
المزيد عن: حادث تركيا المنيا الإعلامي محمد الغيطي الإخوان
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