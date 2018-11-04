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حقيقة مفاوضات الجونة مع عماد متعب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:53 ص
حقيقة مفاوضات الجونة مع عماد متعب
عماد متعب
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عمرو مصطفى
 

قال هشام زكريا، المدير الفني للجونة، إن فريقه سيستعد لمباراة الزمالك التي ستقام ضمن منافسات الدوري الممتاز، بعد انتهاء مباراة الجونة مع المقاولون العرب مباشرة.

 

وتابع زكريا خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "عرضنا على عماد متعب الانضمام لفريقنا، ومتعب من نوعية اللاعبين التي تنضج كلما تقدمت في السن"، مرجحا أن رغبة مهاجم الأهلي السابق في إنهاء مشواره الكروي بالقلعة الحمراء هو السبب وراء رفضه الانضمام للجونة أو أي فريق آخر.

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