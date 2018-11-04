اخبار يوفنتوس - كوادرادو: علينا ألا نتخاذل لهذا السبب

أعرب النجم الدولي الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، عن سعادته البالغة لتحقيق فريقه يوفنتوس الإيطالي، فوزًا هامًا على كالياري بثلاثية مقابل هدف، ببطولة الدوري الإيطالي.





وقال كوادرادو في تصريحات صحفية، عقب التغلب على كالياري: "سعيد بتحقيقنا لـ النقاط الثلاث، يجب أن نواصل الانتصارات، في الدوري الايطالي الجميع يريد أن يحقق شيئاً مهما ضدنا ، لذا يجب علينا ألا نتخاذل ونترك حرصنا".



