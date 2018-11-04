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اخبار يوفنتوس - كوادرادو: علينا ألا نتخاذل لهذا السبب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:37 ص
اخبار يوفنتوس - كوادرادو: علينا ألا نتخاذل لهذا السبب
كوادرادو
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عمر عبد العزيز
 

أعرب النجم الدولي الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، عن سعادته البالغة لتحقيق فريقه يوفنتوس الإيطالي، فوزًا هامًا على كالياري بثلاثية مقابل هدف، ببطولة الدوري الإيطالي.


وقال كوادرادو في تصريحات صحفية، عقب التغلب على كالياري: "سعيد بتحقيقنا لـ النقاط الثلاث، يجب أن نواصل الانتصارات، في الدوري الايطالي الجميع يريد أن يحقق شيئاً مهما ضدنا ، لذا يجب علينا ألا نتخاذل ونترك حرصنا".


واختتم كوادرادو، الذي سجل هدفًا في فوز اليوفي: "يمكن لهذا الفريق أن يقدم ألأفضل فنحن لا نضع حدودًا لطموحاتنا ولنستمر على هذا النهج".

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