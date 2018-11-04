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مدرب الجونة ردا على واقعة أزارو: أبو تريكة حصل على ركلات جزاء بالتحايل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:27 ص
مدرب الجونة ردا على واقعة أزارو: أبو تريكة حصل على ركلات جزاء بالتحايل
ابو تريكة
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عمرو مصطفى
 

قال هشام زكريا، المدير الفني للجونة، إنه أخطأ حينما عاد للتدريب في دوري الدرجة الثانية بعد تجربته الناجحة مع وادي دجلة.

 

وتابع زكريا خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد "أتمنى الوصول إلى المربع الذهبي مع الجونة، ولم أختلف مع المهندس ماجد سامي خلال قيادتي لوادي دجلة".

 

وعلق هشام زكريا على واقعة تمزيق وليد أزارو، لاعب الأهلي قميصه خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الترجي قائلاً "قرار يخصه، ومحمد أبو تريكة نعشقه جميعا حصل على ركلات جزاء خلال مسيرته بالتمثيل".

المزيد عن: هشام زكريا هشام الجونة رياضة اخبار الرياضة ابو تريكة
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