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عمرو أديب عن ضبط 80 مليون قرص ترامادول في 10 أشهر: "يانهار أسود"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:03 ص
عمرو أديب عن ضبط 80 مليون قرص ترامادول في 10 أشهر: يانهار أسود
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
قال اللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال 10 أشهر الماضية 1066 قضية اتجار في مخدر "الترامادول".

وأضاف "الكيلاني"، في لقاء مع "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر الفضائية، ويقدمه عمرو أديب، أنه تم القبض في هذه القضايا على 10344 متهما من الذكور، و263 من الإناث، وضبط أكثر من 80 مليون قرص ترامادول.

من جانبه، أعرب "أديب" عن صدمته قائلا: "يا نهار أسود.. 10 آلاف قضية في 10 شهور!! دول عايزين سجن لوحدهم!!".

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الخطورة في العقاقير المهربة، والتي تأتي بتركيز أعلى ولا نعلم شيئا عن المواد السامة الموجودة فيها.
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