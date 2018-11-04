"الشهابي": منتدى شباب العالم يمثل استعادة للقوى الناعمة المصرية



وأضاف "الشهابي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أنهم يشاركون في المنتدى بأجندة أفريقيا، موضحا أن المنتدى يمثل استعادة القوى الناعمة المصرية.



وأشار إلى أن نجاح المؤتمر ليس في الكم بل في النوع، حيث توجد نخب أوروبية، وأفريقية، وهو ينقل صورة شباب مصر الحقيقة للعالم كله.

قال إبراهيم الشهابي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم يعدون للمشاركة في منتدى شباب العالم الذي يقام في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ حوالي شهر.