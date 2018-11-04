خاص.. الأهلي يتحمل تكاليف تلفيات ملعب برج العرب بعد لقاء نهائي إفريقيا

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن النادي الأحمر سيتحمل قيمة التلفيات التي تعرض لها ملعب الجيش ببرج العرب والذي احتضن مباراة الفريق الأول أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر بان قيمة التلفيات تبلغ نحو 300 ألف جنيه، وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع المباريات.

وتابع المصدر بأن مدرج جمهور الترجي صاحب النصيب الأكبر في هذه التلفيات، وسيتم دفع قيمتها بالإضافة إلى 160 ألف جنيه قيمة إيجار الملعب.