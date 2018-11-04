"الغيطي" يستهل برنامجه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء المنيا



وأكد "الغيطي"، أن هذا الوطن يفديه شهداء شتى في مختلف المجالات، وهناك شهداء على الحدود أمامهم عدو واضح، فيفدوننا بأراواحهم، وشهداء عاديون عابدون كانوا في طريقهم إلى الصلاة.



وتابع: "مرة أخرى نقف دقيقة حداد على أرواح المصريين الشهداء".

استهل الإعلامي محمد الغيطي، برنامجه على قناة LTC الفضائية، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا الإرهابي، الذي وقع يوم الجمعة الماضية.