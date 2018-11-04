"التموين" تكشف أخر موعد لإضافة المواليد الجدد.. وتؤكد: وقف الصرف لهذه البطاقات 8 نوفمبر

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن آخر موعد لتصحيح بيانات بطاقات التموين، هو 7 نوفمبر، واعتبارا من 8 نوفمبر القادم لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي بها أخطاء.





وأضاف أن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدم المواطن بتظلم، خاصة وأنه كان هناك أخطاء لـ30 مليون رقم قومي ولم يتبق سوى 5 مليون رقم قومي بحاجة لتصحيح البيانات.



