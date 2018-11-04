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"التموين" تكشف أخر موعد لإضافة المواليد الجدد.. وتؤكد: وقف الصرف لهذه البطاقات 8 نوفمبر

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 04:05 ص
التموين تكشف أخر موعد لإضافة المواليد الجدد.. وتؤكد: وقف الصرف لهذه البطاقات 8 نوفمبر
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 قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن آخر موعد لتصحيح بيانات بطاقات التموين، هو 7 نوفمبر، واعتبارا من  8 نوفمبر القادم لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي بها أخطاء.

وأضاف أن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدم المواطن بتظلم، خاصة وأنه كان هناك أخطاء لـ30 مليون رقم قومي ولم يتبق سوى 5 مليون رقم قومي بحاجة لتصحيح البيانات.

وأوضح أن هناك مهلة لمدة 5 أيام تنتهي في الأربعاء المقبل، لمن تخلف عن إضافة المواليد على البطاقات.

وقالت الوزارة في تصريحات لها إنه يمكن للمواطنين المتخلفين عن تحديث بياناتهم، بالدخول علي موقع إدارة دعم مصر وعنوانه http://www.tamwin.com.eg
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