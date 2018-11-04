في ذكرى ميلاد محمد حماقي.. كليبات كسرت حاجز الـ20 مليون مشاهدة (فيديو)



يحظى النجم محمد حماقي، بقاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي، نظراً لتنوع موضوعات أغانيه واعتماده على الاختلاف والتميز فيما يقدمه، إضافة إلى اهتمامه بتصوير اغانيه على طريقة الفيديو كليب، مما يساهم في زيادة إعجاب الجمهور بها، فالصوت والكلمات والألحان، تغلفهم الصورة التي تبرز الفكرة أكثر في معظم كليباته.

وبمناسبة حلول ذكرى ميلاد محمد حماقي، اليوم الأحد، يرصد "الفجر الفني"، 4 كليبات كسرت حاجز الـ20 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ما بلاش

طرح "حماقي" كليب أغنيته "ما بلاش"عام 2016، ضمن ألبوم "عمره ما يغيب"، وحقق الكليب نسب مشاهدة مرتفعة تجاوزت 71 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، وأخرج الكليب الروماني يوليان موجا.





حاجة مستخبية حقق فيديو كليب أغنية "حاجة مستخبية" عام 2014، ضمن ألبوم محمد حماقي "من قلبي بغني"، عدد مشاهدات تجاوز 41 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج كوستاس إيفانوف.







نفسي أبقى جنبه

أكثر من 26 مليون مشاهدة، حققها فيديو كليب أغنية "نفسي أبقى جنبه" عام 2014، ضمن ألبوم "من قلبي بغني"، عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما، وإخراج كوستاس إيفانوف.

