من بينهم 2 أهلاوية وزملكاوي.. 11 لاعبا يستحقون أوسكار أفضل ممثل

أثار وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، جدلًا واسعًا خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية حيثُ قام المغربي بتمزيق قميصه لخداع حكم اللقاء في احتساب ضربة الجزاء الثانية.

ويطالب البعض بمعاقبة المغربي أزارو على ما فعله خلال اللقاء حتى لا تتكرر هذه الواقعة في أي مباراة سواء في الدوري المصري أو في بطولة أخرى خارجية، ويكون عبرة لباقي اللاعبين الذين قد يفكرون في تكرار ذلك.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" بعض المواقف التي قام فيها اللاعبين بخداع الحكام سواء محليًا أو عالميًا:

1- أبو تريكة:

اعترف أبو تريكة نجم الكرة المصرية، بعد اعتزاله بإدعاء السقوط للحصول على ضربة جزاء خلال مباراة حرس الحدود، على الرغم أنه أدعى السقوط خارج منطقة جزاء الفريق العكسرى.

2- أجايي في القمة:

حاول النيجيرى أجايي، مهاجم الأهلي خلال إحدى مباريات القمة أمام الزمالك خداع الحكم بالسقوط على أرض الملعب متأثرًا بالإصابة وعندما وصلت الكرة له قام سريعًا وحاول إحراز هدف بشباك الفريق الأبيض، ما تسبب في حالة جدل وقتها بين اللاعبين.

3- ريبيري:

رغم وجود تقنية الفيديو إلا أن ريبيري لاعب بايرن ميونيخ نجح في الحصول على ركلة جزاء غير صحيحة وخدع حكم المباراة الذي لم يلاحظ تمثيل الفرنسي وذلك خلال مباراة البافاري أمام هوفنهايم.

4- نيمار:

أثار جدلا واسعًا بعد أن سقط بشكل مضحك وفيه تمثيل واضح خلال مباريات البرازيل في بطولة كأس العالم 2018 مما تسبب في حملة كبيرة ضده على وسائل التواصل الاجتماعي وعمل "كوميكس" عنه مطالبينه بعدم تكرار ما حدث.

5- راموس وكودرادو:

تعتبر من أشهر حالات الطرد الشهيرة في إحدى هجمات يوفنتوس على ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال قام كوادرادو بلمس راموس بشكل طبيعي إلا أن الأخير سقط وتم طرد لاعب يوفنتوس.

6- تمثيل روبن:

أحزان في المكسيك.. تسبب فيها آرين روبن بعد السقوط داخل منطقة جزاء الخصم في مباراه بين المكسيك وهولندا ليحصل على ضربة جزاء رغم أن أحدًا لم يعيقه وكانت حاله تمثيل واضحة وانتهت المباراة بفوز المنتخب الهولندي وسط حسره وقهر من لاعبي وجمهور المكسيك.

7- الجزائر والسنغال:

في مباراة المنتخبين قام حارس مرمى السنغال بالسقوط على الأرض بطريقة غريبة حتى يأخذ بعض الدقائق لصالح منتخبه ومنع المنافس من اللعب أو تسجيل أهداف.

8- ديفيد لويز:

في عام 2014، وخلال مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد قام ديفيد لويز بالسقوط بشكل غريب عند خط التماس ليحتسب الحكم "فاول" له وتلتقط الكاميرا اللاعب وهو يضحك بعد سقوه.

9- بوسكيتس:

شهدت مباراة الإنتر وبرشلونة حالة تمثيل واضحة من بوسكيتس لاعب البارسا بعد التحامه مع لاعب إنتر فسقط على الأرض مدعيًا أنه تلقى ضربة في وجهه وتم طرد لاعب إنتر ميلان.

10- ريفالدو:

واقعة مثيرة تسبب فيها ريفالدو البرازيلي بكأس العالم 2002 في كوريا واليابان عندما فقد لاعب من منتخب تركيا أعصابه فصوب كرة باتجاه ريفالدو كرة اصطدمت بقدمه لكن ريفالدو قام بأداء تمثيلي بعدها وكأنه أطلق رصاصة عليه ورغم أن الحكم المساعد لا يبتعد خطوات عنه لكنه طرد اللاعب التركي.

11- باسم مرسي:

نجح باسم مرسي مهاجم الزمالك في خداع حكم مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري موسم 2014-2015 وحصل على ركلة جزاء غير صحيحة بعدما سقط بدون خطأ من لاعب الخصم، ولكن أهدرها زميله أحمد عيد عبد الملك.



