صرف مكافأة 6 أشهر للعاملين بهذه الجهة بحد أدنى 1800 جنيه

قررت هيئة البريد، منح جميع العاملين في الهيئة مكافآة 6 أشهر من الراتب الأساسي، وذلك بحد أدنى 1800 جنيه، وبدون حد أقصى، على أن يتم صرف هذه الحوافز خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت التقارير الرسمية، بأن عملية صرف هذه المكافآت والحوافز سوف تتم على عدة مراحل ودفعات، مشيرة إلى كون المكافأة تحفيزية للعاملين بمناسبة انتهاء الحساب الختامي للعام المالي “2017 – 2018”.



