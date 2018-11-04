أديب: أغلب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من الإخوان



وأشار "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، الفضائية، إلى أن هؤلاء المدرسون يقومون بتوريد الأموال التي يتحصلون عليها من مراكز الدروس الخصوصية إلى المرشد.



وأوضح أنهو يريدون الضرب في شيء منتشر في جميع أنحاء الجهورية، وزعموا أن الدولة تريد الحصول على 25 مليار جنيها، وهي حصيلة الدروس الخصوصية.

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان تروج للأكاذيب في مسألة الدروس الخصوصية لأن أغلب المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من الإخوان.