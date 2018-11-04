ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أديب: أغلب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من الإخوان

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:36 ص
أديب: أغلب أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من الإخوان
أديب
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان تروج للأكاذيب في مسألة الدروس الخصوصية لأن أغلب المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من الإخوان.

وأشار "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، الفضائية، إلى أن هؤلاء المدرسون يقومون بتوريد الأموال التي يتحصلون عليها من مراكز الدروس الخصوصية إلى المرشد.

وأوضح أنهو يريدون الضرب في شيء منتشر في جميع أنحاء الجهورية، وزعموا أن الدولة تريد الحصول على 25 مليار جنيها، وهي حصيلة الدروس الخصوصية.
المزيد عن: مصر مراكز الدروس الخصوصية الإخوان أديب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 8:50:01 AM