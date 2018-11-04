علماء يتوصلون إلى نتائج مذهلة بشأن كوكب المريخ

توصل علماء من جامعة واشنطن الأمريكية إلى نتائج تفيد بأن سطح المريخ يحتوي على مواد يمكن استخدامها لصناعة وقود الصواريخ.





ونقلت مجلة "Science" عن العلماء قولهم إن "الدراسات الحديثة بينت أن تربة المريخ تحوي العديد من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في إنتاج وقود لصواريخ الفضاء، فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تدوير إسترات حمض البيركلورات لإنتاج وقود صاروخي عالي الجودة".





كما أظهرت دراسات أخرى أجراها العلماء في الجامعة أن الغلاف الجوي لهذا الكوكب يحوي مركبات من النيتروجين والأوكسيجين وغاز الأرغون، وهذه المركبات يمكن استغلالها أيضا في إنتاج وقود للصواريخ.



