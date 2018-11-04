ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علماء يتوصلون إلى نتائج مذهلة بشأن كوكب المريخ

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:37 ص
علماء يتوصلون إلى نتائج مذهلة بشأن كوكب المريخ
المريخ - ارشيفية
طباعة
 
توصل علماء من جامعة واشنطن الأمريكية إلى نتائج تفيد بأن سطح المريخ يحتوي على مواد يمكن استخدامها لصناعة وقود الصواريخ.

ونقلت مجلة "Science" عن العلماء قولهم إن "الدراسات الحديثة بينت أن تربة المريخ تحوي العديد من المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في إنتاج وقود لصواريخ الفضاء، فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تدوير إسترات حمض البيركلورات لإنتاج وقود صاروخي عالي الجودة".

كما أظهرت دراسات أخرى أجراها العلماء في الجامعة أن الغلاف الجوي لهذا الكوكب يحوي مركبات من النيتروجين والأوكسيجين وغاز الأرغون، وهذه المركبات يمكن استغلالها أيضا في إنتاج وقود للصواريخ.

المزيد عن: وقود كوكب علماء صواريخ المريخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 3:50:01 AM