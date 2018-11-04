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الاتحاد التونسي يكشف مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي والترجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
الاتحاد التونسي يكشف مفاجأة مدوية عن حكم مباراة الأهلي والترجي
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

كشف حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الترجي أبدى اعتراضه على تعيين الجزائري مهدي عبيد حكمًا لمباراة الفريق أمام الأهلي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال مغربي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الإعلام المصري تداول اسم الحكم قبل موعد إعلانه بأربع أيام.

 

وتابع أن تكتم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على اسم الحكم كان مثيرًا لعلامات الاستفهام، مشيرًا إلى أن الترجي اعترض على تعيينه لإدارة اللقاء قبل موعد المباراة بساعات قليلة.

 

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