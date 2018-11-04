نجوم يتابعهم محمد حماقي عبر "السوشيال ميديا".. هل تحكم علاقة العمل اختياراته؟

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد النجم محمد حماقي، الذي يناديه الجمهور بلقب "حماقي"، ويعد واحدًا من أنشط النجوم عبر "السوشيال ميديا"، فحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" يحظى بمتابعة أكثر من 6 ملايين شخص، أما حسابه بموقع "تويتر" فيتابعه أكثر من 3 ملايين شخص، وتحظى صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأكثر من 13 مليون معجب.





اقتصرت قائمة المتابعة عبر حساب "حماقي" الرسمي بموقع "انستجرام"، على عدد قليل من النجوم، أبرزهم النجمان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، كما يتابع الفنانة أصالة، التي تعاون معها في أغنية لصالح إحدى شركات المحمول، والفنانة أنغام، التي تعاون معها كملحن في أغنية "بين البينين"، كما يتابع الشاعر أمير طعيمة، الذي أثمر تعاونهما عن أكثر من 30 اغنية.





وتواجد النجوم إليسا، أحلام، وعاصي الحلاني، ضمن قائمة المتابعة عبر حساب "حماقي" بموقع انستجرام، وقد سبق له التعاون معهم كعضو لجنة تحكيم النسخة الرابعة لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، بينما غاب النجوم عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، وتامر حسني، وغيرهم عن قائمة المتابعة عنده، وعبر حساباتهم الرسمية أيضاً.





وتكررت أسماء النجوم أحمد حلمي، الذي شارك معه بأغنية "واحدة واحدة" ضمن فيلم "جعلتني مجرما" عام 2006، منى زكي، إليسا، أحلام، عاصي الحلاني، أمير طعيمة، والموزع حسن الشافعي، في قائمة المتابعة بحساب "حماقي" عبر موقع "تويتر"، وغابت شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بالرغم من متابعتهما له.