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الأهلي: مهدي عبيد لم يظلم الترجي ولا نتتظر مساعدة من أحد

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
الأهلي: مهدي عبيد لم يظلم الترجي ولا نتتظر مساعدة من أحد
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأداء لاعبي فريقه أمام الترجي التونسي في مباراة الذئاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال مرجان في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "الاهلي قدم مباراة كبيرة ولا ينتظر مساعدة أحد لأنه أكبر أندية افريقيا".

 

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي: "مهدي عبيد لم يجامل الاهلي ولم يظلم الترجي.. المباراة كانت صعبة بالفعل لكنه أدارها على اعلى مستوى".

 

المزيد عن: محمد مرجان رياضة الحكم الجزائري الاهلي الاخبار لرياضية اخبار الرياضة
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