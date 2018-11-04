متحدث الرئاسة: نجاح مؤتمرات الشباب دفع بعض الدول الكبرى لتقليد الفكرة



وأضاف "راضي"، في لقاء مع التلفزيون المصري، أن هذه المؤتمرات تكون فرصة جيدة للقاء الشباب مع قيادة الدولة، وكبار المسئولين، مشددا على أن العنوان الرئيسي للمؤتمر مستوحى من كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للكاتب ميلاد حنا، والمنتدى يحمل رسالة سلام، وقبول للأخر، والانفتاح عن العالم.



ولفت إلى أنه يجب اكتشاف مهارات الشباب مبكرا، ومدى استعدادهم لتحمل المسئولية، مشددا على أنهم أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في تقدمها ونموها، ويجب الأستماع للشباب ولأرائهم، لأنهم هم قدوة الدفع الحقيقية لأوطانهم نحو المستقبل.



وأوضح أن منتدى شباب العالم أصبح على خارطة الأحداث العالمية، وتم تفعيل توصيات المؤتمر العام الماضي، مشددا على أن الرسائل الرئيس هي التعايش وقبول الأخر.



أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن منتدى شباب العالم هو امتداد لسلسلة مؤتمرات الشباب الوطنية، وهناك تطوير في النسخة الثانية منه، لافتا إلى أن نجاح مؤتمرات الشباب دفع بعض الدول الكبرى إلى عمل مؤتمرات مماثلة.