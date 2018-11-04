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عمرو أديب: المساجد في بريطانيا قررت تحمي نفسها لهذا السبب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:17 ص
عمرو أديب: المساجد في بريطانيا قررت تحمي نفسها لهذا السبب
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المساجد في بريطانيا قررت حماية نفسها، بدلا من الاعتماد على الحكومة بسبب الحوادث العدوانية التي تحدث ضد المسلمين في إنجلترا.

وأشار "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، إلى أن هناك 1250 حادثا عدوانيا تجاه المسلمين في بريطانيا حدث في العام الماضي فقط، وذلك وفقا لتقرير حديث رصد ذلك.

وأوضح أن الحادث العدواني بالنسبة لهم يبدأ من عملية الدهس التي تعرض لها مسلمون أمام أحد المساجد، وحتى التضييق على الموظفين وفصلهم من العمل بسبب انتماءهم الديني.
المزيد عن: مساجد عمرو أديب عدوان بريطانيا ام بي سي مصر
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