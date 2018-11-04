سعد رمضان ينعي شهداء حادث "المنيا" في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)





حرص الفنان سعد رمضان، على تقديم التعازي، في شهداء حادث محافظة المنيا، فور صعوده على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لإحياء حفله ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





ومن جانبه تمنى رمضان، أن تظل مصر قوية بشعبها وجيشها، وفنها أيضًا، تلى ذلك قدم المطرب باقة من ألمع أغانيه، التي يعشقها الجمهور.







