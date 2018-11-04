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الشناوي: لم يكن هناك تواصل جيد بين الحكم الجزائري وحكم الفيديو في نهائي إفريقيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:17 ص
الشناوي: لم يكن هناك تواصل جيد بين الحكم الجزائري وحكم الفيديو في نهائي إفريقيا
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

أكد الخبير التحكيمي أحمد  الشناوي أن الحكم الجزائري مهدي عبيد احتسب ركلة جزاء ضد حارس مرمى الترجي معز بن شريفية  بعد أن لمس بيده اليمنى قدم وليد أزارو مهاجم الأهلي.

 

وقال الشناوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "  لم يكن هناك تواصل جيد بين حكم الفيديو وحكم الساحة في النهائي الأفريقي وظهر ذلك بوضوح في ركلة الجزاء الثانية التي تم احتسبها للأهلي بعد أن أغفل حكم الفيديو تنبيه الحكم الجزائري بارتكاب وليد أزارو خطأ قبل احتساب ركلة جزاء لصالحه".

 

وأضاف: "الحكم الأثيوبي باملك تيسمبا هو المرشح الأقوى لإدارة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي في تونس".

 

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

المزيد عن: رياضة الاخبار الرياضية الأهلي في تونس اخبار الرياضة احمد الشناوي
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