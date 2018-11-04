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فرانس فوتبول تسخر من وليد أزارو وتؤكد: الأهلي سرق المباراة من الترجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
فرانس فوتبول تسخر من وليد أزارو وتؤكد: الأهلي سرق المباراة من الترجي
وليد أزارو
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عمر عبد العزيز
 

أثارت واقعة وليد أزارو بنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي النادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، والتي قام خلالها بقطع قميصه دون أن يراه حكم المباراة، حالة من السخرية في الوسط الرياضي على الصعيدين العربي والعالمي.

 

وسخرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، من مباراة نهائي دوري الأبطال، مشيرةً إلى الجميع كان ينتظر قمة قارية في المباراة النهائية، لكنها تحولت إلى قمة "الرداءة الكروية"، التي ترجع الكرة الإفريقية سنوات.

 

وأضافت المجلة الفرنسية الشهيرة بأنه رغم تغيير رئيس الاتحاد الإفريقي "أحمد أحمد" لكثير من عيوب تلك المنظومة، لكن ما حدث في المباراة يثير الشكوك حول قدرته على التغيير في القارة السمراء، خاصة بعد أن شاهد حكم المباراة تلك الكرة واتخذ قرار خاطئا رغم سهولة الحاله بطريقة تثير الدهشة، مما يوضح أن الأهلي المصري كأنه يسرق المباراة من منافسة الترجي.

 

المزيد عن: وليد ازارو فرانس فوتبول رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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