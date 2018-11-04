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الاتحاد التونسي: الكاف يكيل بميكالين بين الأهلي والترجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:56 ص
الاتحاد التونسي: الكاف يكيل بميكالين بين الأهلي والترجي
الاهلي والترجي
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عمرو مصطفى
 

أكد حامد مغربي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم أن ما قام به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يكيل بمكيالين بين الأهلي والترجي.

 

وقال حامد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "اتحاد الكرة طلب منا تخصيص مدرج كامل علوي وسفلي لجماهير الاهلي في المباراة السابقة بتونس حفاظًا على مشجعي الفريق المصري".

 

وتابع: "ولكن هذا لم يحدث في مباراة الأمس بملعب برج العرب، جمهور الأهلي كان موجود أعلى جمهور الترجي التونسي بشكل طبيعي، لماذا يكيل الكاف بمكيالين".

 

وأضاف المتحدث باسم اتحاد الكرة التونسي: "سجلنا اعتراضا على هذا الامر وكان يجب اخلاء المدرج من أجل جماهير الترجي".

 

المزيد عن: رياضة الترجي الاهلي الاخبار الرياضية الاتحاد التونسي اخبار الرياضة
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