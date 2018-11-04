بيكلي يرفض التجديد لبتروجت بسبب العروض الخليجية

رفض الإثيوبي شيملس بيكلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، محاولات فريقه لتجديد تعاقده خلال المرحلة المقبلة، بسبب رغبته في الرحيل نهاية الموسم الجاري.

ويأتي رفض اللاعب التجديد للفريق البترولي بعد تلقيه عدد من العروض الخليجية خلال الساعات الماضية، وأبرزها فريق عجمان الإماراتي للتعاقد معه بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان بيكلي رفض عرضًا من الوحدة السعودي مقابل 300 ألف دولار للرحيل إلى صفوفه خلال يناير المقبل.