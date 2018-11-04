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برلمانية عن منتدى شباب العالم: "حاجة في منتهى الروعة" (فيديو)

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:47 ص
برلمانية عن منتدى شباب العالم: حاجة في منتهى الروعة (فيديو)
دينا عبد العزيز
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كساب أحمد
 
قالت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن جميع الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم جاءوا من مختلف دول العالم من أجل تبادل الأفكار والحوار.

ووجهت "عبد العزيز"، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، التحية لكل من شارك في اختيار ضيوف منتدى شباب العالم، معقبة: "حاجة في منتهي الروعة".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، أمس السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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