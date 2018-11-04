طارق فهمي: مصر تنقل خطابها السياسي إلى العالم من خلال منتدى الشباب
الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:27 صداليا الحسين
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية إن منتدى شباب العالم يبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة آمنة، ولديها مناعة وطنية في التعامل مع العناصر الإرهابية.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه كلما حققت الدولة المصرية نجاحات في دحر الإرهاب تكون مستهدفة أكثر، لافتا إلى أن الإرهاب كامن في مصر وينتهز الفرص لإطلاق التهديدات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر تنقل خطابها السياسي من المستوى الإقليمي إلى خطاب دولي من خلال منتدى الشباب.
وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه كلما حققت الدولة المصرية نجاحات في دحر الإرهاب تكون مستهدفة أكثر، لافتا إلى أن الإرهاب كامن في مصر وينتهز الفرص لإطلاق التهديدات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن مصر تنقل خطابها السياسي من المستوى الإقليمي إلى خطاب دولي من خلال منتدى الشباب.
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