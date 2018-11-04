أجيري يستقر على ضم وليد سليمان لمعسكر المنتخب المقبل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على استدعاء وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المعسكر المقبل للفراعنة استعدادا لمواجهة تونس.

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي يوم 16 من نوفمبر المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وجاء الاستقرار من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة أجيري على ضم حاوي الأهلي بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه مع القلعة الحمراء طوال الفترة الماضية.