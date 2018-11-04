محافظ أسيوط: "مفيش قرية ولا نجع إلا وسأقوم بزيارته"



وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن المحافظة 1629 مخبز بالمحافظة يعملون بشكل طبيعي، موضحا أنه كان هناك مشاكل لبعض أصحاب المخابز يصل عددهم إلى 719 مخبز، وتم الاجتماع بهم للاستماع إليهم وحل مشاكلهم.



ولفت إلى أنهم يعملون على تشغيل المخابز في المناطق النائية، مع العمل على تحسين نوعية إنتاج المخابز وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.



وأضاف، "مفيش قرية ولا نجع في أسيوط إلا وسأقوم بزيارتها خلال الفترة القادمة".



قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه يعمل على إعادة الثقة بين المواطنين والجهاز الإداري للمحافظة وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الاستماع للمواطنين.