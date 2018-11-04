فنان كويتي مشارك بالنصب التذكاري لإحياء الإنسانية: "رسالة جميلة تنطلق من أرض مصر"

قالت الفنان الكويتي فهد، أحد المشاركين في صناعة أحد القلوب بالنصب التذكاري الذي أُعد لإحياء الإنسانية في العالم مرة أخرى، إن هذه هى المرة الأولى التى يزور فيها شرم الشيخ، معقبًا: "جميلة مثل أهلها".



وتوجه "فهد"، خلال حواره على فضائية "dmc"، اليوم السبت، بالشكر لمصر واهلها لحفاوة استقبالهم، مشيرًا إلى أن القلب الذي صنعه يعبر عن كل قلب عربي يعانى من الحروب التى تحدث بالبلدان العربية، وهو قلب موجوع يدمي لما يحدث بالدول العربية، وهو قلب مجوف تخرج منه أسلاك شائكة مقطوعة في نهايتها، للتعبير عن انقطاع الحروب بهذا الدول في القريب العاجل.



وتابع، أن مصر هي الإنسانية وأرض الأنبياء، وإعادة إحياء الإنسانية رسالة جميلة أن تنطلق من مصر أرض الأنبياء، وليس جديد على مصر أن تبث رسالة ورمز للعالم اجمع حول السلام، مشددًا على أنه يشعر أنه ببلده الأول وليس الثاني، ولما يشعر أنه ضيف نهائيًا، متوجهً بالشكر للرئيس السيسي على حضوره ودعمه للشباب على مستوى العالم.



وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.

