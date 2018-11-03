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خاص.. أبو ريدة يتوسط لتأجيل مباراة المصري وبيراميدز

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:37 م
خاص.. أبو ريدة يتوسط لتأجيل مباراة المصري وبيراميدز
ابو ريدة
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نيرة الجابري
 

طلب مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة بالتدخل لإقناع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بتأجيل مباراة المصري وبيراميدز في الدوري.

 

ويلتقي المصري مع نظيره بيراميدز في الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.

 

ويأتي توسط أبو ريدة لتأجيل اللقاء لأن الملعب الأقرب في استضافة المباراة هو ملعب برج العرب، حيث يرغب مجلس المصري في حل أزمة ملعب اللقاء حتى يلتقي الفريق البورسعيدي مع نظيره بيراميدز على استاد المصري.

 

المزيد عن: رياضة بيراميدز المصري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابو ريدة
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