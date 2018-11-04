"أديب" مهاجمًا مواقع التواصل: "مرحاض عام.. ومبقاش في دم"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه هو شخصيًا ينتمي لجيل لم يكن له أساتذة، وليس له تلاميذ، مضيفا: "مفيش حد بقا يحتضن حد، ويعلمه".



وانتقد الهجوم الذي تعرض له حمدي قنديل من البعض بعد وفاته، قائلا: "اذكروا محاسن موتاكم"، واصفا مواقع التواصل الاجتماعي بـ المرحاض العام، مضيفًا: "مبقاش في دم ولا نخوة ولا فروسية".



نعى الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي الراحل حمدي قنديل، مشيرًا إلى أن قنديل ينتمي لجيل له أساتذه، ولديه تلاميذ.