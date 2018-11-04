ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

"أديب" مهاجمًا مواقع التواصل: "مرحاض عام.. ومبقاش في دم"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 12:28 ص
أديب مهاجمًا مواقع التواصل: مرحاض عام.. ومبقاش في دم
الإعلامي عمرو أديب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
نعى الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي الراحل حمدي قنديل، مشيرًا إلى أن قنديل ينتمي لجيل له أساتذه، ولديه تلاميذ.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أنه هو شخصيًا ينتمي لجيل لم يكن له أساتذة، وليس له تلاميذ، مضيفا: "مفيش حد بقا يحتضن حد، ويعلمه".

وانتقد الهجوم الذي تعرض له حمدي قنديل من البعض بعد وفاته، قائلا: "اذكروا محاسن موتاكم"، واصفا مواقع التواصل الاجتماعي بـ المرحاض العام، مضيفًا: "مبقاش في دم ولا نخوة ولا فروسية".
المزيد عن: مواقع التواصل عمرو أديب حمدي قنديل اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
تشيلسي
-
x
18:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
19:30
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
أودينيزي
-
x
21:30
-
ميلان
كأس آسيا تحت 19 سنة (النهائي)
كوريا الجنوبية
-
x
14:30
-
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/4/2018 12:50:07 AM