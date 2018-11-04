برلماني: لقاء السيسي وأبومازن يؤكد حرص مصر على مساندة القضية الفلسطينية



وتابع أن مصر على مدى العقود الماضية قدمت للقضية الفلسطينية الكثير، ولم تلعب أبدا على الخلافات الفلسطينية أو تستغلها، بل كانت دائما مع تعزيز المصالحة الوطنية الفلسطينية والدفع بها للأمام.



يُذكر أن أعمال المنتدى ستمتد على مدار 3 أيام تنتهى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

أشاد النائب فوزى الشرباصي، عضو مجلس النواب، بلقاء اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مؤكدًا أنه يأتى فى إطار الدعم المصرى الكامل للقضية الفلسطينية.وأشار الشرباصى، فى بيان له، إلى أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحمود عباس يؤكد حرص مصر التام على مساندة القضية الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ودليل على ثبات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية المرتكز على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا حرص مصر بقيادة الرئيس السيسى على دعم التحرك الفلسطينى الساعى لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى وتسوية القضية وفق حلول عادلة وشاملة.