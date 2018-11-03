28 صورة ترصد فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عن بدء فعاليات منتدى شباب العالم ٢٠١٨، في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من ٥٠٠٠ شاب من مختلف دول العالم.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، وألقى كلمة خلال الافتتاح، وجه فيها، التحية والتقدير لحضور منتدي شباب العالم، على أرض سيناء ملتقى التاريخ والجغرافي وأرض الآله والأنبياء، معربًا عن فخره بشباب مصر الواعد العازم على تنفيذ إرادته وتحقيق آماله وغاياته.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدي شباب العالم، اليوم السبت، أنه لولا إصرار الشباب المصري الواعي، وحماسهم الموروث من الأجداد لما اجتمعنا هنا في هذا المكان.





وأعلن عن كامل انحيازه لشباب مصر بصفة خاصة، ولشباب العالم بصفة عامة، مؤكدًا أنه لديه يقين راسخ أنه بالشباب تصنع المعجزات، ويبني الحاضر ونعبر جميعًا للمستقبل بخطى راسخة وواثقة.





ولفت لرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إن شباب مصر الرقم الأهم في معركة بناء الوطن التي تخوضها مصر وسط العديد من التحديات التي تعصف بالدول وحضارات من حولنا.





وتابع أن الشباب المصري استطاع مواجهة الإرهاب بالثقافة قبل السلاح، فشرع في بناء الوطن بخطة متسارعة، مشيرًا إلى أن الأمة المصرية صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالتكامل والحوار، بدلًا من محاولات فرض الرؤية بالقوى، وهذه الرؤية نابعة من الثراء الحضاري للدولة المصرية.









وأوضح أن مصر قادرة على صياغة رؤية مشتركة لجميع الفرقاء في المنطقة والعالم لكي يستعيد الإنسانية المفقودة، متابعًا: "إنني وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرنا بأن لله قد استودع الحياة في قلوب البشر، وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا".





وأشار إلى أنه سيعمل مع المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل، متسلحين برقاق الحضارة المصرية الفريدة، وشخصيتها المتميزة وسنرددها سويًا" تحيا الإنسانية..يحيا السلام..تحيا الحضارة".





ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب مصر للحوار البناء في منتدى شباب العالم، مطالبهم بعقد العزم على تحقيق الحلم حتى ولو كره الكارهين.، موجهًا حديثه للشباب قائلًا: "لا تتفرقوا أبدًا، ومارسوا الصدق وأمنوا بالحلم، فالأحلام لا تسقط بالتقادم".





وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.



