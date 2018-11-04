عمرو أديب: ما يحدث في منتدى شباب العالم يؤكد أن المصريين "مبينزلوش على ركبهم"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن المصريين لديهم قدرة عبقرية على التحمل، وامتصاص المصائب والصدمات، موجهًا العزاء لأهالي شهداء المنيا الإرهابي.



وأضاف أن مصر دولة حياة، وليس موت، وتستطع أن تداوي جراحها، وتقف على قدميها من جديد.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن المصريين "مبينزلوش على ركبهم".