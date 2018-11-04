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معتز عبدالفتاح: "لو أنفقنا مليارات على الدعاية لن نحقق ما حققه منتدى الشباب"

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:11 ص
معتز عبدالفتاح: لو أنفقنا مليارات على الدعاية لن نحقق ما حققه منتدى الشباب
معتز عبدالفتاح
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داليا الحسين
 
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية إن منتدى شباب العالم سيحقق انتشارًا ودعاية مجانية لـ مصر، متابعًا: "لو أنفقنا مليارات على الدعاية لن نحقق مثل ما حققه المنتدى من دعاية جيدة لمصر".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت أن هناك إدارة جيدة للمنتدى، وكل شاب من المشاركين سينشر صور أثناء وجوده في مصر وهؤلاء بمثابة 5 آلاف سفير؛ وهذا سيحقق انتشارا كبيرًا.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مصر دولة قوية تستطيع تجميع العالم على الخير وحل القضايا المختلفة.
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