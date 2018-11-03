الاتفاق السعودي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الهلال بالدوري السعودي

كشف المتحدث الرسمي بنادي الاتفاق السعودي، خالد الناصر، عن استمرار علاج قائد وحارس مرمي الفريق الأول، الدولي الجزائري رايس مبولحي؛ وهذا ما يعني صعوبة لحاقه بفريقه ضد الهلال، يوم الثلاثاء المقبل في الرياض.





وقال "الناصر" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مبولحي مصاب وتم الإعلان سابقًا عن إصابته بشكل واضح، إذا استجد جديد سيتم الإعلان، عمومًا في كافة الأمور والأخبار التي يتم نشرها في المركز، لن يتم نشر خبر من المركز الإعلامي إلا بعد اكتمال المعلومات والتأكد من دقتها 100%".



