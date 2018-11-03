الرئيس السيسي: "سأعمل ومعي المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "إنني وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرنا بأن لله قد استودع الحياة في قلوب البشر، وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدي شباب العالم، اليوم السبت، أنني سأعمل ومعي المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل، متسلحين برقاق الحضارة المصرية الفريدة، وشخصيتها المتميزة وسنرددها سويًا" تحيا الإنسانية..يحيا السلام..تحيا الحضارة".



