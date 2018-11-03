الرئيس السيسي: "سأعمل ومعي المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل"
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:45 مرقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "إنني وضعت لبنة أولى لنصب تذكاري يذكرنا بأن لله قد استودع الحياة في قلوب البشر، وعلينا أن نحفظ أمانة الله في قلوبنا".
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدي شباب العالم، اليوم السبت، أنني سأعمل ومعي المصريين على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل، متسلحين برقاق الحضارة المصرية الفريدة، وشخصيتها المتميزة وسنرددها سويًا" تحيا الإنسانية..يحيا السلام..تحيا الحضارة".
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا.
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