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ضبط 50 قرص تامول بحوزة عاطل بمحطة الضواحي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:34 م
ضبط 50 قرص تامول بحوزة عاطل بمحطة الضواحي
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الضواحى، والقوة المرافقة، من ضبط المدعو( ه .م . ع)  سن 33 بنوع الاشتباه أثناء تواجده بمحطة سكك الضواحى –وبحوزته عدد 50 قرص من عقار التامول المدرج بجدول المواد المخدرة وهاتف محمول. 

يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بشأن مكافحة الجريمة في شتي صورها منعاً وكشفاً خاصة جرائم حيازة المواد المخدرة وضبط حائزيها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

بالعرض على السيد اللواء مصطفــى الرزاز، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة

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