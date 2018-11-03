الرئيس السيسي: الشباب المصري استطاع مواجهة الإرهاب بالثقافة قبل السلاح
السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:41 مكساب أحمد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شباب مصر الرقم الأهم في معركة بناء الوطن التي تخوضها مصر وسط العديد من التحديات التي تعصف بالدول وحضارات من حولنا.
وتابع "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، أن الشباب المصري استطاع مواجهة الإرهاب بالثقافة قبل السلاح، فشرع في بناء الوطن بخطة متسارعة.
وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، ويشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، يمثلون نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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