الرئيس السيسي: الشباب المصري استطاع مواجهة الإرهاب بالثقافة قبل السلاح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن شباب مصر الرقم الأهم في معركة بناء الوطن التي تخوضها مصر وسط العديد من التحديات التي تعصف بالدول وحضارات من حولنا.





وتابع "السيسي"، خلال كلمته بفعاليات افتتاح منتدى شباب العالم في جولته الثانية، أن الشباب المصري استطاع مواجهة الإرهاب بالثقافة قبل السلاح، فشرع في بناء الوطن بخطة متسارعة.



